Женщина сварилась заживо, упав в открытый люк

В США женщина упала в открытый люк и погибла, яма была заполнена горячим паром, пишет Irish Star, материал перевел aif.ru.
Инцидент произошел в Нью-Йорке вечером 20 мая. Доника Гоцай упала в открытый люк. По данным издания, предварительно, яма была заполнена кипящей водой и паром, 56-летняя женщина получила ожоги и другие травмы тела.
«По словам очевидца Карла Вуда, Гоцай не выглядела “рассеянной” или занятой телефоном перед инцидентом, но территория не была должным образом огорожена, чтобы предотвратить падение людей», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Мексике вооруженный мужчина ограбил журналиста в прямом эфире.