Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубовке будут судить чиновников, улучшивших администрацию вместо школ

Сразу двое замов главы Дубовского района обвиняются в превышении должностных полномочий из-за нецелевого расходования бюджетных денег.

25 мая в Дубовском районном суде начнется предварительное слушание по делу двух заместителей главы района, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным следствия, с 25 ноября 2022 года по 16 июля 2024 года Марина Киреева и Алексей Еремин закупали различное имущество на бюджетные деньги, предназначенные для образовательных учреждений. Таким образом они успели потратить 1 488 183 рубля. Однако имущество это «осело» в помещениях администрации района, а также подведомственных ей структур.

В тоже время был сорван ремонт полов в школах и детских садиках, запланированный на II квартал 2025 года, так как средства общеобразовательных учреждений были потрачены фигурантами. Таким образом, они улучшили администрацию вместо школ и детских садиков.

А накануне в Волгограде суд продлил меру пресечения журналисту Виталию Кошелеву, который обвиняется в вымогательстве крупной суммы.