В Дубовке будут судить чиновников, улучшивших администрацию вместо школ

25 мая в Дубовском районном суде начнется предварительное слушание по делу двух заместителей главы района, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
По данным следствия, с 25 ноября 2022 года по 16 июля 2024 года Марина Киреева и Алексей Еремин закупали различное имущество на бюджетные деньги, предназначенные для образовательных учреждений. Таким образом они успели потратить 1 488 183 рубля. Однако имущество это «осело» в помещениях администрации района, а также подведомственных ей структур.
В тоже время был сорван ремонт полов в школах и детских садиках, запланированный на II квартал 2025 года, так как средства общеобразовательных учреждений были потрачены фигурантами. Таким образом, они улучшили администрацию вместо школ и детских садиков.
