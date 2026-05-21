Родители бросили маленьких сыновей с завязанными глазами в лесу и ушли

Двух маленьких братьев нашли бродящими по сельской дороге после того, как родители оставили их в лесу с завязанными глазами. Об этом сообщает Daily Mail.
Пятилетнего Бартелеми и трехлетнего Захари обнаружила местная супружеская пара вечером 20 мая. У детей при себе были только сменная одежда, две бутылки воды и фрукты.
По словам очевидцев, мальчики были напуганы, плакали и звали отца. На их теле заметили грязь, синяки и ссадины.
Позже дети рассказали полиции, что родители предложили им сыграть в игру, чтобы «изгнать дьявола». Мать и отчим завязали мальчикам глаза и отвели в лес, приказав снять повязки только после того, как они найдут спрятанный нож. Однако взрослые ушли, оставив детей одних.
Несколько часов братья бродили по лесистой местности, пока не вышли к дороге. После этого их доставили в больницу, где врачи не обнаружили серьезных травм.
Правоохранители установили, что семья приехала из Франции. Сейчас полиция разыскивает мать детей и ее супруга. По данным СМИ, мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей и, предположительно, страдает психическим расстройством.
Детей временно поместили под опеку социальных служб.
Ранее в Таиланде турист из Китая погиб после падения с балкона отеля в Паттайе. Его тело обнаружили насаженным на металлическую балку у входа в гостиницу.