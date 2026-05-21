Появилось видео момента ДТП с сыном экс-главы «Луидора» в Нижнем Новгороде

Управление Госавтоинспекции по Нижегородской области опубликовало видеозапись резонансного ДТП, которое произошло 20 мая 2026 года на Похвалихинском съезде. На кадрах зафиксирован момент, как желтый кабриолет Mercedes под управлением 21-летнего сына бывшего руководителя ГК «Луидор» на высокой скорости вылетает на встречную полосу, где по касательной таранит кроссовер, после чего тот врезается в другую машину. Спорткар виновника от удара выбрасывает на бордюр.
Как сообщила начальник отдела по ПДД УГИБДД ГУ МВД России по региону Жанна Осипова, резонансная авария находится на особом контроле ведомства. В отношении водителя составлено четыре административных материала, в том числе за отказ от медосвидетельствования. Нарушителю грозит лишение прав на срок до 2,5 лет и штрафы на сумму более 55 тысяч рублей. Чтобы вернуть удостоверение в будущем, ему придется заново сдавать экзамен на знание ПДД.
В ведомстве также раскрыли шокирующую статистику: только с 2025 года на данного водителя был составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей. При этом 51 протокол выписан за злостное уклонение от уплаты штрафов в законный срок. В настоящее время разбитый Mercedes эвакуирован на спецстоянку.