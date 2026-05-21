В Перми подросток толкнул ногой в живот женщину в автобусе

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Источник: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело поле того, как подросток напал на женщину в автобусе в Перми, сообщило в своем Telegram-канале в СУ СК по Пермскому краю.

Следователи обратили внимание на видеозапись в социальных медиа, на которой несовершеннолетний в автобусе наносит удары женщине, сделавшей ему замечание по поводу курения в общественном транспорте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают личность подростка, причастного к совершению преступления.

По данным СМИ, школьник в Перми толкнул женщину ногой в живот за просьбу не курить в автобусе.

«Девушка сначала вежливо попросила его не курить, говорила, что тут маленький ребенок сидит. Он начал выдыхать прямо ей в лицо», — приводятся слова очевидицы.

Она рассказала, что после перепалки школьник со всей силы ударил пассажирку ногой в живот. При этом никто из пассажиров не вмешался, а школьник вышел с друзьями на остановке.