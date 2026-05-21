Эвакуация в Петербурге: жилой дом оцепили спецслужбы

Жильцы дома № 14 на Белорусской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 21 мая были эвакуированы из своих квартир после прибытия экстренных служб. Об этом сообщают местные жители.
По словам очевидцев, территория вокруг жилого здания оказалась перекрыта. На месте были замечены подразделения пожарных, полиции, саперов и бригад скорой помощи, а прилегающие улицы оказались заполнены спецтехникой.
Жителей временно направили в расположенную неподалеку школу № 191, где им предоставили возможность переждать эвакуацию.
Причины проведения эвакуации официально на момент сообщений не уточнялись. В районе продолжают работать оперативные службы, доступ к территории ограничен.
Подобные меры в жилых кварталах обычно принимаются при проверке сообщений о потенциально опасных предметах или инцидентах техногенного характера, однако официальных подтверждений конкретной причины происшествия пока не приводилось.
