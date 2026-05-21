В Москве арестовали трех человек по делу о покушении 22-летней давности

Им инкриминируется покушение на убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по найму (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно материалам следствия, инцидент произошел 27 октября 2004 года в здании Российского государственного университета физической культуры, расположенного на Сиреневом бульваре.
По версии правоохранителей, обвиняемые предприняли попытку убийства мужчины. Один из участников группы бросил в сторону потерпевшего две гранаты, после чего остальные произвели не менее 11 выстрелов. В результате нападения потерпевший не пострадал, однако телесные повреждения получили двое находившихся рядом граждан, которым впоследствии была оказана медицинская помощь.
Кроме того, как установили в Следственном комитете России, один из фигурантов в период с 2020 по 2022 год на территории Московской области совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетнего.