В Москве арестовали трех человек по делу о покушении 22-летней давности

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим фигурантам дела о покушении на убийство, совершенном в 2004 году на территории столичного вуза. Как сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, Михаил Богданов, Владимир Мороз и Дмитрий Гребенюк помещены в СИЗО сроком до 20 июня 2026 года.

Источник: ГУ МВД

Им инкриминируется покушение на убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по найму (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно материалам следствия, инцидент произошел 27 октября 2004 года в здании Российского государственного университета физической культуры, расположенного на Сиреневом бульваре.

По версии правоохранителей, обвиняемые предприняли попытку убийства мужчины. Один из участников группы бросил в сторону потерпевшего две гранаты, после чего остальные произвели не менее 11 выстрелов. В результате нападения потерпевший не пострадал, однако телесные повреждения получили двое находившихся рядом граждан, которым впоследствии была оказана медицинская помощь.

Кроме того, как установили в Следственном комитете России, один из фигурантов в период с 2020 по 2022 год на территории Московской области совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетнего.