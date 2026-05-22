Собянин сообщил об уничтожении уже пяти БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено два вражеских беспилотных аппарата (БПЛА).

— ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 101 дрон Вооруженных сил Украины над территорией России в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Шебекинский округ Белгородской области пострадали три человека. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «газель». Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

