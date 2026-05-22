В тюрьме Сальвадора умер основатель преступной группировки Barrio 18

В 1990-х и 2000-х годах Мохика Лечуга руководил одной из самых жестоких фракций преступников, причастной к убийствам, изнасилованиям и вербовке детей. В 2012 году он выступал представителем группировки при заключении «перемирия» с правительством Маурисио Фунеса, по которому преступники получили тюремные льготы в обмен на снижение числа убийств. Ведомство отметило, что смерть главаря приблизила конец эпохи расцвета банд в Сальвадоре.