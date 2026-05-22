В тюрьме Сальвадора умер основатель преступной группировки Barrio 18

МЕХИКО, 22 мая. /ТАСС/. Один из основателей крупной сальвадорской преступной группировки Barrio 18 Карлос Эрнесто Мохика Лечуга по прозвищу Старина Линь умер в тюрьме от цирроза печени и других проблем со здоровьем. Об этом сообщило Главное управление пенитенциарных учреждений Сальвадора.
«Карлос Эрнесто Мохика Лечуга по прозвищу Старина Линь, один из основателей и главных лиц Barrio 18 в Сальвадоре, умер в среду вечером в результате полиорганной недостаточности, спровоцированной осложнениями на печень», — указано в заявлении ведомства.
Согласно медицинским отчетам, заключенный страдал от цирроза печени, гепаторенального синдрома и вероятной агрессивной опухоли мозга — глиобластомы.
В 1990-х и 2000-х годах Мохика Лечуга руководил одной из самых жестоких фракций преступников, причастной к убийствам, изнасилованиям и вербовке детей. В 2012 году он выступал представителем группировки при заключении «перемирия» с правительством Маурисио Фунеса, по которому преступники получили тюремные льготы в обмен на снижение числа убийств. Ведомство отметило, что смерть главаря приблизила конец эпохи расцвета банд в Сальвадоре.
Международная преступная группировка Barrio 18 (также известна как Банда 18-й улицы, 18th Street gang) считается одной из самых жестоких транснациональных криминальных организаций. Она зародилась в Лос-Анджелесе среди латиноамериканских мигрантов и в дальнейшем масштабно разрослась в странах Центральной Америки — Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Основными видами преступной деятельности Barrio 18 стали вымогательства, незаконный оборот оружия и наркотиков, похищения людей и заказные убийства. На протяжении многих лет группировка ведет ожесточенную войну за сферы влияния со своими главными конкурентами — бандой Mara Salvatrucha (MS-13).