Жительница Камчатки получила два года условно за видео с изменой мужа

Женщина записала голосовое сообщение мужу разлучницы и рассказала обо всем, однако тот не поверил и потребовал доказательств. Тогда она сняла процесс измены на видео и поделилась им. В результате она стала фигуранткой уголовного дела по статье о распространении порнографии.