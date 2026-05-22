Жительница Камчатки получила два года условно за видео с изменой мужа

На Камчатке вынесли приговор 49-летней женщине, которая сняла на видео измену мужа с любовницей и поделилась этими кадрами. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Инцидент произошел после застолья с алкоголем, где женщина проводила время с гражданским супругом и их общей подругой. На следующий день она застукала их за изменой в гостиной.
Женщина записала голосовое сообщение мужу разлучницы и рассказала обо всем, однако тот не поверил и потребовал доказательств. Тогда она сняла процесс измены на видео и поделилась им. В результате она стала фигуранткой уголовного дела по статье о распространении порнографии.
На суде женщина пояснила, что действовала в состоянии злости и обиды. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, говорится в сообщении.
