Жительница Камчатки получила два года условно за видео с изменой мужа

На Камчатке вынесли приговор 49-летней женщине, которая сняла на видео измену мужа с любовницей и поделилась этими кадрами. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел после застолья с алкоголем, где женщина проводила время с гражданским супругом и их общей подругой. На следующий день она застукала их за изменой в гостиной.

Женщина записала голосовое сообщение мужу разлучницы и рассказала обо всем, однако тот не поверил и потребовал доказательств. Тогда она сняла процесс измены на видео и поделилась им. В результате она стала фигуранткой уголовного дела по статье о распространении порнографии.

На суде женщина пояснила, что действовала в состоянии злости и обиды. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье осудили пару, которая вовлекла двух девочек в съемку порно. Злоумышленники осуществляли противоправные действия на протяжении семи лет. Мать девочек заставляла их не сопротивляться. Женщина получила 14 лет колонии, мужчина проведет за решеткой 22 года.