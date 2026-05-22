Хабаровчанин 6 лет проведёт в колонии из-за продажи несуществующей икры

В Хабаровске к реальному лишению свободы за мошенничество приговорен 34-летний горожанин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, в октябре 2024 года он предложил знакомому купить у него икру, которой в действительности не существовало. Не зная об этом, тот передал предложение подруге, которая перевела 302 тысячи рублей. Деньги мошенник потратил, а продукт покупательница так и не получила. Во время судебного разбирательства «продавец» возместил ей ущерб.
— Индустриальный районный суд Хабаровска признал подсудимого виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). С учетом имеющихся судимостей, он приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
