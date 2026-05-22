Хабаровчанин 6 лет проведёт в колонии из-за продажи несуществующей икры

Как установил суд, в октябре 2024 года он предложил знакомому купить у него икру, которой в действительности не существовало. Не зная об этом, тот передал предложение подруге, которая перевела 302 тысячи рублей. Деньги мошенник потратил, а продукт покупательница так и не получила. Во время судебного разбирательства «продавец» возместил ей ущерб.