Грузовик выехал на встречную полосу и сбил питбайк с двумя подростками

В Тымовском районе Сахалинской области в четверг, 21 мая, произошло смертельное ДТП. На 480-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха 59-летний водитель грузовика «Маз» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего юноши. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате аварии несовершеннолетний водитель скончался на месте. Его 17-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, говорится в сообщении.
Ранее Раменский городской суд вынес приговор водителю по фамилии Голованов, который управлял грузовиком и врезался в несколько машин, что привело к гибели трех человек. Мужчину приговорили к четырем годам колонии.