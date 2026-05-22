Грузовик выехал на встречную полосу и сбил питбайк с двумя подростками

В Тымовском районе Сахалинской области в четверг, 21 мая, произошло смертельное ДТП. На 480-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха 59-летний водитель грузовика «Маз» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего юноши. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.