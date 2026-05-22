50 человек эвакуировали из дома из-за крупного пожара в Актобе

Пожар случился в жилом доме по улице Сатпаева.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара.
По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли.
Силами МЧС эвакуировано 50 человек, из них 12 детей.
Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля был организован пункт обогрева.
Пожар ликвидирован на площади 290 кв. м.
В тушении участвовали более 70 человек и около 30 единиц техники ДЧС и МИО.
Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
