В Туве после отказа от госпитализации скончалась девушка-инвалид

В Туве после отказа от госпитализации скончалась 17-летняя девушка-инвалид. Как стало известно, несколько дней назад у нее поднялась температура. Многодетная мать четыре раза вызывала скорую помощь, наконец, медики сначала увезли пациентку на госпитализацию, там ее перенаправили в неотложку, но в медицинском учреждении ее не стали осматривать и посоветовали обраться в инфекционное отделение.