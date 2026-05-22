Двух мигрантов выслали из Новосибирска на 5 лет за тяжкие преступления

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области депортировали из России двух иностранных граждан, пребывание которых на территории страны признали нежелательным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
15 мая за пределы РФ выдворили мужчин в возрасте 27 и 48 лет. Ранее они были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. После отбытия наказания, назначенного судами, было принято решение о невозможности их дальнейшего нахождения в России.
«Сотрудники полиции сопроводили иностранных граждан в аэропорт Толмачёво, откуда осуществилась отправка к пункту пропуска через государственную границу в страны гражданской принадлежности», — сообщили в МВД.
Кроме того, депортированным запретили въезд на территорию России до 2031 года.
В региональном Управлении по вопросам миграции отметили, что работа по депортации иностранцев, чьё пребывание в стране признано нежелательным, ведётся на постоянной основе.