Двух мигрантов выслали из Новосибирска на 5 лет за тяжкие преступления

Депортированным запретили въезд на территорию России до 2031 года.

Источник: Om1 Новосибирск

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области депортировали из России двух иностранных граждан, пребывание которых на территории страны признали нежелательным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

15 мая за пределы РФ выдворили мужчин в возрасте 27 и 48 лет. Ранее они были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. После отбытия наказания, назначенного судами, было принято решение о невозможности их дальнейшего нахождения в России.

«Сотрудники полиции сопроводили иностранных граждан в аэропорт Толмачёво, откуда осуществилась отправка к пункту пропуска через государственную границу в страны гражданской принадлежности», — сообщили в МВД.

Кроме того, депортированным запретили въезд на территорию России до 2031 года.

В региональном Управлении по вопросам миграции отметили, что работа по депортации иностранцев, чьё пребывание в стране признано нежелательным, ведётся на постоянной основе.