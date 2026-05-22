ДТП, устроенное 11-летним приморцем, может подвести его родителей под уголовную статью

Инцидент произошёл в Дальнегорске вечером 10 мая. Школьница получила ушибы грудной клетки и ног. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Полиция оперативно начала розыскные мероприятия и установила личность виновника. Им оказался мальчик, не достигший возраста привлечения к административной ответственности.
Выяснилось, что ребёнок неоднократно катал на квадроцикле своих товарищей. За действия сына будут отвечать его родители. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Полиция напоминает, что покупка ребёнку транспортного средства, которым он не может управлять безопасно из-за возраста, может быть квалифицирована как преступление. Это предусмотрено статьёй 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». В судебной практике эта статья уже применялась при инцидентах с детьми-водителями.
Инцидент получил широкое освещение в Интернете, что привлекло внимание Следственного комитета. Следственные органы Приморья начали свою проверку, чтобы установить обстоятельства несчастного случая и дать правовую оценку действиям или бездействию родителей мальчика. Возможно, по итогам проверки дело будет квалифицировано по статье 151.2 УК РФ.
Квадроциклы не относятся к средствам индивидуальной мобильности. Это самоходная техника категории «AI». Управлять ею можно с 16 лет при наличии прав тракториста-машиниста, которые выдаются территориальным отделением Ростехнадзора после медицинского освидетельствования и успешной сдачи экзамена. Также квадроциклами могут управлять водители с правами категории B.