В Новосибирской области выросло число отравлений алкоголем среди детей

В Новосибирской области резко выросло число отравлений спиртосодержащей продукцией среди детей и подростков. Об этом сообщается в докладе Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора и наркологического диспансера.
В 2024 году зафиксировали 62 таких случая, а в 2025 году — уже 136. При этом возраст пострадавших значительно снизился: если раньше это были подростки 13−17 лет, то теперь среди отравившихся есть дети с 9 лет.
Что касается отравлений наркотиками, здесь наблюдается небольшое снижение: 28 случаев в 2024 году против 24 в 2025. Однако летальные исходы все еще фиксируются, и любой случай употребления запрещенных веществ детьми требует срочных мер.
Специалисты связывают рост отравлений с отсутствием контроля со стороны взрослых, низкой осведомленностью родителей и слабым доверием между детьми и близкими.