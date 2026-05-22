Собянин сообщил об отражении атаки шестого БПЛА на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице сбит еще один беспилотник (БПЛА). Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло шести.
20 мая обломки дрона Вооруженных сил Украины упали на строящийся 24-этажный многоквартирный дом в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.
Обломки украинского беспилотника ранее упали на Успенское кладбище и территорию детского сада в Ставрополе. Рухнувший дрон зацепился за верхушки деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей.
Ранее украинский беспилотник влетел в промышленный объект на территории Ярославской области, из-за чего возникло возгорание.