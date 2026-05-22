Водитель переехал ногу ребенку, выбежавшему на дорогу во Владивостоке

В Приморье за сутки случилось 48 ДТП. В авариях погиб один человек — 34-летняя женщина-пассажир в Кировском районе. Еще 10 человек получили травмы. Повреждено 82 автомобиля. Одна из аварий произошла во Владивостоке на улице Хабаровской, у дома № 19. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
12-летний мальчик выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. При этом оборудованный пешеходный переход находился всего в нескольких метрах.
Водитель Toyota Aqua — 34-летний мужчина со стажем 14 лет — попытался затормозить. Он нажал на педаль экстренно. Но избежать наезда не получилось. Автомобиль переехал ребенку стопу. Мальчика госпитализировали с травмой ноги. За календарный год водителя ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
«По факту произошедшего в обязательном порядке будут направлены материалы председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения дела по вопросу ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ребенок не достиг возраста привлечения к ответственности. Поэтому накажут родителей мальчика. Им грозит штраф за ненадлежащее воспитание.