В Николаеве произошли взрывы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли в Николаеве на юге Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
