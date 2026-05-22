На Сахалине завели дело после аварии с гибелью подростка на питбайке

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Двое подростков на мотоцикле попали в аварию на Сахалине, один из них погиб. Следователи завели дело о вовлечении несовершеннолетнего в опасную деятельность, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.
ДТП произошло накануне вечером в Тымовском районе. По информации Госавтоинспекции региона, 59-летний водитель автомобиля «Маз» с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего водителя. Несовершеннолетний водитель умер на месте происшествия, его 17-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.
«Возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ)», — проинформировали в следственном управлении.
21 мая неустановленное лицо предоставило мотоцикл подростку, не имевшему водительского удостоверения.