На Сахалине завели дело после аварии с гибелью подростка на питбайке

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Двое подростков на мотоцикле попали в аварию на Сахалине, один из них погиб. Следователи завели дело о вовлечении несовершеннолетнего в опасную деятельность, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.