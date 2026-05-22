В Новосибирске пропал 79-летний пенсионер в черной куртке

В Новосибирске пропал 79-летний Егор Тюкалов из Дзержинского района. Он 21 мая вышел из дома, но так и не вернулся обратно. Родные забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
— Рост мужчины составляет 168 сантиметров. Он худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие. Нуждается в медицинской помощи, — указано в ориентировке.
Пенсионер был одет в черную куртку, красную футболку, серо-коричневые брюки, черные ботинки и темно-серую кепку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8−800−700−54−52.