В Хабаровский край из Китая не пустили 3,6 тысяч заражённых роз и подсолнухов

На склад временного хранения в Хабаровске прибыла партия из 36,4 тысяч растений, закупленная предпринимателем из Хабаровска. При осмотре на части из них обнаружились признаки повреждения вредителем. Образцы передали для исследования, которое подтвердило заражение карантинным объектом. Заражены оказались 2,3 тысячи срезов кустовой розы, 500 гвоздик, 75 декоративных подсолнухов и 800 срезов статицы.