В Хабаровский край из Китая не пустили 3,6 тысяч заражённых роз и подсолнухов

В Хабаровский край Россельхознадзор не впустил из Китая 3,6 тысяч цветов, зараженных вредителем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На склад временного хранения в Хабаровске прибыла партия из 36,4 тысяч растений, закупленная предпринимателем из Хабаровска. При осмотре на части из них обнаружились признаки повреждения вредителем. Образцы передали для исследования, которое подтвердило заражение карантинным объектом. Заражены оказались 2,3 тысячи срезов кустовой розы, 500 гвоздик, 75 декоративных подсолнухов и 800 срезов статицы.
— Решением Приморского межрегионального управления Россельхознадзора ввоз зараженных цветов запрещен. По выбору собственника продукции зараженная часть партии под контролем инспекторов Россельхознадзора будет уничтожена, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
