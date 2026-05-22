Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преступную группировку иностранцев задержали в Зиме за сбыт наркотиков

Среди подозреваемых двое — женщины.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 22 мая. Сотрудники полиции и СОБРа задержали в Зиме группу этнических преступников, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Во время оперативных мероприятий силовикам пришлось выламывать дверь.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на след предполагаемых злоумышленников сотрудники отдела по обороту наркотиков вышли во время розыскной деятельности. В одной из квартир города силовики задержали 49-летнюю местную жительницу, у которой изъяли 0,427 грамма запрещённых сильнодействующих синтетических веществ. В дальнейшем при обыске частного дома оперативники обнаружили и других участников преступной группировки — ими оказались 59-летняя женщина и сам наркоторговец, который снабжал соучастниц синтетическими наркотиками для их дальнейшей продажи.

В ходе обыска места жительства главаря преступной группы обнаружили также свёрток с неизвестным веществом, массой около 13 граммов. Неизвестный наркотик отправили на экспертизу.

По факту преступления возбудили сразу два уголовных дела (незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц и покушение на сбыт).

Ранее агентство рассказывало, что в Братске полиция задержала местного жителя за сбыт наркотических веществ. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель.