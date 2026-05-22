Преступную группировку иностранцев задержали в Зиме за сбыт наркотиков

IrkutskMedia, 22 мая. Сотрудники полиции и СОБРа задержали в Зиме группу этнических преступников, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Во время оперативных мероприятий силовикам пришлось выламывать дверь.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на след предполагаемых злоумышленников сотрудники отдела по обороту наркотиков вышли во время розыскной деятельности. В одной из квартир города силовики задержали 49-летнюю местную жительницу, у которой изъяли 0,427 грамма запрещённых сильнодействующих синтетических веществ. В дальнейшем при обыске частного дома оперативники обнаружили и других участников преступной группировки — ими оказались 59-летняя женщина и сам наркоторговец, который снабжал соучастниц синтетическими наркотиками для их дальнейшей продажи.
В ходе обыска места жительства главаря преступной группы обнаружили также свёрток с неизвестным веществом, массой около 13 граммов. Неизвестный наркотик отправили на экспертизу.
По факту преступления возбудили сразу два уголовных дела (незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц и покушение на сбыт).
