Преступную группировку иностранцев задержали в Зиме за сбыт наркотиков

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на след предполагаемых злоумышленников сотрудники отдела по обороту наркотиков вышли во время розыскной деятельности. В одной из квартир города силовики задержали 49-летнюю местную жительницу, у которой изъяли 0,427 грамма запрещённых сильнодействующих синтетических веществ. В дальнейшем при обыске частного дома оперативники обнаружили и других участников преступной группировки — ими оказались 59-летняя женщина и сам наркоторговец, который снабжал соучастниц синтетическими наркотиками для их дальнейшей продажи.