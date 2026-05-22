Собянин сообщил о сбитии седьмого беспилотника, направлявшегося к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
— Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Так, число сбитых БПЛА достигло семи.
В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Шебекинский округ Белгородской области пострадали три человека. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «газель». Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.
Помимо этого, 18 мая в результате удара дрона ВСУ по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в Луганской Народной Республике погибла несовершеннолетняя девочка и еще два человека пострадали.