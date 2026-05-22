Три преступления вместо одного удачно раскрыли полицейские Приморья

Всё началось с обнаружения полицейскими трупа мужчины в квартире в процессе оперативно-розыскных мероприятий. На трупе были следы криминальной смерти — ножевое ранение сердца. Сперва была установлена личность убитого. Затем силовики вышли на подозреваемого — 34-летнего мужчину, который тоже проживал в Фокино и уже имел судимость.
Фигурант дал признательные показания. Он объяснил, что распивал вместе со знакомым алкоголь, но попойка привела к ссоре на почве вспыхнувшей личной неприязни. Ссора переросла в драку и поножовщину. Мужчину доставили в Следственный комитет, где было принято решение о возбуждении уголовного дела.
В ходе дальнейших проверочных мероприятий выяснилось, что мобильный телефон подозреваемого уже почти месяц находится в розыске. Фигурант объяснил, что купил гаджет у приятеля — 46-летнего ранее судимого гражданина, который этот телефон добыл, ограбив человека. Технику изъяли, а в отношении «продавца» по решению отдела дознания полиции было возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
В ходе работы с 37-летней сожительницей фигуранта дела об убийстве оказалось, что женщина имеет долги по алиментам. Из-за этого она попала в федеральный розыск. Неплательщицу доставили в Фокинский районный суд, который назначил ей наказание в виде исправительных работ.
Ранее в Фокино был задержан аферист, который втирался в доверие к пенсионеркам и уговаривал их переписывать на него единственное жильё и другое имущество.