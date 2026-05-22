50 дней поисков: сестра героя РФ Асылханова сказала о версиях его пропажи

В Кемеровской области продолжаются поиски без вести пропавшего 23-летнего участника СВО, Героя России Алексея Асылханова. Сестра мужчины Рената рассказала aif.ru, что говорят близкие об исчезновении брата и как объясняют произошедшее.
Напомним, 3 апреля во второй половине дня Асылханов ушел из дома в Югре, предупредив супругу, что направляется на работу, однако там так и не появился и больше на связь с семьей и знакомыми не выходил. По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль, который остановился рядом с ним, однако по камерам установить марку и номер машины не удалось.
«Если честно, мы не знаем, что могло произойти с Лешей. Дай бог, что с ним все будет хорошо», — поделилась Рената, добавив также, что ей неизвестно, какой основной версии исчезновения Асылханова придерживается Следственный комитет.
Собеседница издания добавила, что у брата не было никаких проблем, и после возвращения с СВО он хорошо влился в мирную жизнь. «В семье всегда были хорошие и теплые отношения с Лёшей», — отметила Рената.
По ее словам, она и мама не верят никаким версиям, которые муссируются в СМИ, и ожидают только официальную информацию от правоохранителей.
В Следственном комитете Кемеровской области исчезновение Алексея Асылханова aif.ru комментировать отказались. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» также не стали ничего рассказывать, порекомендовав обратиться с вопросами в правоохранительные органы.
В СК возбудили дело по статье об убийстве — такова стандартная практика в подобных расследованиях.
Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. Он удостоен высшей награды России, медали «Золотая Звезда». Мужчина потерял ногу после второго ранения и был демобилизован. Вернувшись в Юргу, он устроился в техникум агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.