Огнеборцы за сутки потушили свыше тысячи гектаров тайги в Хабаровском крае

Специалисты ответственных ведомств прикладывают все силы, чтобы стабилизировать лесопожарную обстановку в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ссылаясь на информацию регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки, за минувшие сутки в субъекте потушили три возгорания на общей площади в 1031 гектар.
По состоянию на утро 22 мая, на территории края зарегистрировано 15 термоточек, из которых по итогу минувших суток, были локализованы три. В скором времени они будут полностью ликвидированы. Сейчас огнём охвачено 15 436 гектаров леса. На тушении задействовано 287 человек, 64 единицы наземной техники, самолёты Cessna-182, вертолёты Ми-8 и Robinson-44.
По сравнению с предыдущими сутками, лесопожарная обстановка значительно улучшилась в Верхнебуреинском районе и Солнечном округе — в данных муниципалитетах в совокупности осталось лишь три действующих очага. Это возгорания в 7 километрах от села Чекунда (80 га), в 33 километрах от посёлка Джамку (340 га) и в 5 километрах от посёлка Амгунь (5 га).
Хуже всего ситуация на сегодняшний день в Амурском районе, где специалисты зафиксировали пять термоточек, самая крупная из которых имеет площадь в 4025 гектаров — данная термоточка находится в километре от посёлка станции Джелюмкен. Ещё один очень крупный лесной пожар находится в Хабаровском районе — в 69 километрах от села Болонь — его площадь 5 145 га.
Кроме того, термоточки зарегистрированы в Ванинском, Советско-Гаванском, Нанайском и имени Лазо районах. Благодаря стараниям краевых служб, местному населению и объектам экономики опасность не грозит. Ведётся круглосуточный мониторинг ситуации как с земли, так и с воздуха. Помимо этого, по указанию губернатора Дмитрия Демешина, усилены меры по профилактике.
В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края отметили, что в основном пожары в регионе возникают по вине местных жителей. Между тем, за нарушение правил безопасности предусмотрены серьёзные санкции.
Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.