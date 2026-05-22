Двух детей покусали собаки в Туркестанской области

Сообщается, что девочка играла на улице с другими детьми, когда вдруг около них появилась огромная собака. Нападение произошло в считанные секунды. По предварительным данным, на нее напал пес бойцовской породы.
«Никто не знает, откуда она появилась. Дочь кричала, вокруг было много крови, лицо было разорвано. Операция длилась почти четыре часа. Врачи спасли мою дочь, за что им огромное спасибо. Но теперь лицо моего ребенка, каким оно было, не вернется даже через сотни пластических операций», — рассказала мать пострадавшей.
Собака убежала после нападения. Пострадавшей малышке, помимо основного лечения, предстоит пройти вакцинацию от бешенства. Медики отмечают, что вместе с физическими травмами девочка получила и психологическую травму.
«Девочка поступила в состоянии травматического шока. Зафиксированы множественные травмы и раны в области головы. Она была сильно напугана. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас ребенок находится под наблюдением», — сообщила завотделением Туркестанской городской детской больницы Гулжазира Бердазимова.
Второе нападение произошло в другом селе региона. Напавшая собака успела искусать 12-летнего мальчика и еще пару сельчан. Ребенок тоже находится под наблюдением медиков. Собаку удалось поймать сотрудникам службы отлова, и животное проверят на бешенство.
Местные жители признались, что после случившегося боятся выходить на улицу. «Теперь мы боимся ходить по улицам: очень много собак, все огромные. Детей страшно отпускать в школу одних. С этим надо что-то делать», — сказал сельчанин Жасур Хурсанбеков.
За популяцию бродячих псов в районе взялись службы отлова. На борьбу выделено 6,5 млн тенге, которые пойдут на отлов, вакцинацию и, при необходимости, ликвидацию животных.
«Вылавливаются собаки, которые беспризорно гуляют по улицам. За месяц спецслужба уже выловила около 50 собак, наиболее агрессивные из них были ликвидированы. Все проверялись на бешенство. Пока результаты отрицательные», — сообщил руководитель отдела сельского хозяйства Сауранского района Ербол Насыр.
Подчеркивается, что псы с ошейниками тоже попадают в отлов, но таких обычно осматривают и возвращают хозяевам.