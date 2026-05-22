Новый этап в поисках Героя РФ Асылханова: сестра сообщила последние новости

Днём 3 апреля 23-летний Герой России, участник СВО Алексей Асылханов ушёл из дома в Юрге, предупредив супругу, что направляется на работу. Но там он так и не появился и больше не выходил на связь ни с семьёй, ни со знакомыми. По имеющимся данным, мужчина сел в автомобиль, остановившийся рядом с ним, однако камеры не позволили установить ни марку, ни номер машины. Пятьдесят дней неизвестности — в деле об исчезновении Асылханова по-прежнему остается больше вопросов, чем ответов.
Семья в ожидании: «Город маленький, а найти не могут».
Сестра пропавшего Рената Асылханова в разговоре с aif.ru призналась: новых зацепок нет. «Никаких зацепок новых нет, — с сожалением отметила она. — Какая основная версия исчезновения брата у Следственного комитета, не знаю. Но город у нас маленький, и найти человека, как мне кажется, легко можно было бы».
Девушка подчеркнула, что Алексей после возвращения с СВО отлично влился в мирную жизнь, устроился педагогом дополнительного образования в техникум агротехнологий и сервиса, проблем не имел и сохранял тёплые отношения с близкими. Сейчас семья сознательно отгораживается от слухов, муссируемых в СМИ: мама и сестра ждут только официальной информации от правоохранителей.
«Если честно, мы не знаем, что могло произойти с Лёшей. Дай бог, что с ним всё будет хорошо», — говорит Рената.
В Следственном комитете Кемеровской области от комментариев aif.ru отказались. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» также предпочли не раскрывать детали, посоветовав обращаться в правоохранительные органы. Известно, что СК возбудил дело по статье об убийстве — это стандартная практика для подобных расследований, когда местонахождение человека не удаётся установить длительное время.
Что говорит криминалист: три сценария от эксперта.
Пока следствие хранит молчание, в экспертном сообществе звучат версии, способные пролить свет на загадочное исчезновение. Ранее в интервью aif.ru криминалист Игнатов выделил несколько возможных сценариев развития событий, каждый из которых по-своему объясняет случившееся с Асылхановым.
Как отметил эксперт, статус Героя России и обладателя медали «Золотая Звезда» неизбежно привлекает внимание — в том числе криминальное. Игнатов не исключает, что злоумышленники могли выследить молодого человека и заманить в автомобиль, чтобы в дальнейшем выдвинуть требования семье или использовать его известность в своих целях.
Нельзя сбрасывать со счетов и бытовую версию: автомобиль, в который сел Алексей, мог оказаться ловушкой — например, поссорился с кем-то в неформальной обстановке или стал невольным свидетелем преступления. Эксперт обращает внимание, что отсутствие следов борьбы в публичном пространстве не гарантирует отсутствия криминала.
Третья версия — добровольное исчезновение. Тяжёлое ранение, потеря ноги и колоссальная психологическая нагрузка, перенесённая в зоне СВО, могли спровоцировать посттравматический синдром и желание на время выпасть из реальности. Без свидетельств насильственных действий исключить такой сценарий тоже нельзя.
«Все три версии — лишь вероятные направления, и только полномасштабное расследование способно установить истину», — подчеркнул Игнатов.
Пока же семья, боевые товарищи и вся Юрга продолжают ждать новостей о судьбе Алексея Асылханова.
Личность героя: уничтожил 15 танков и нашёл себя в мирной жизни.
Алексей Асылханов — не просто без вести пропавший. В ходе специальной военной операции он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин противника, за что был удостоен звания Героя России и медали «Золотая Звезда». Получив второе ранение и потеряв ногу, он был демобилизован.
Вернувшись в Юргу, Алексей не замкнулся в себе, а начал работать с молодёжью — преподавал в техникуме агротехнологий и сервиса. Его исчезновение стало шоком для тех, кто знал его как скромного, сильного духом и жизнелюбивого человека.