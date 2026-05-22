В Бурятии при пожаре погибли два человека

УЛАН-УДЭ, 22 мая. /ТАСС/. Два человека — мужчина и женщина — погибли на пожаре в частном доме в Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
«Утром 22 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Бичура Бичурского района. На момент прибытия пожарных подразделений строение было охвачено огнем. Угрозы распространения пламени на соседние здания нет. В ходе тушения личным составом обнаружены тела 40-летней женщины и 43-летнего мужчины без признаков жизни» — сообщили в ведомстве.
К тушению привлекались четыре человека и две единицы техники подразделений ГПС Республики Бурятия. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.
