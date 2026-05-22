Фура FAW Jiefang врезалась в большегруз Freightliner в Приморском крае

В Пограничном округе Приморья фура FAW Jiefang врезалась в стоявший с нарушением правил большегруз Freightliner. В ДТП никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.
По данным полиции Приморья, авария произошла в районе 104-го километра трассы «Уссурийск — Пограничный — Госграница». Водитель FAW Jiefang ехал со стороны посёлка Пограничный в направлении МАПП Пограничный, не выбрал безопасную скорость и не учёл боковой интервал.
На водителя FAW Jiefang составили материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Водителю Freightliner вменили ч. 4 ст. 12.19 и ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. Движение на этом участке дороги идёт в обычном режиме.