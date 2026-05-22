Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура FAW Jiefang врезалась в большегруз Freightliner в Приморском крае

Столкновение произошло на 104-м километре дороги «Уссурийск — Пограничный — Госграница».

Источник: Аргументы и факты

В Пограничном округе Приморья фура FAW Jiefang врезалась в стоявший с нарушением правил большегруз Freightliner. В ДТП никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.

По данным полиции Приморья, авария произошла в районе 104-го километра трассы «Уссурийск — Пограничный — Госграница». Водитель FAW Jiefang ехал со стороны посёлка Пограничный в направлении МАПП Пограничный, не выбрал безопасную скорость и не учёл боковой интервал.

На водителя FAW Jiefang составили материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Водителю Freightliner вменили ч. 4 ст. 12.19 и ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. Движение на этом участке дороги идёт в обычном режиме.