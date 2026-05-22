Смертельное ДТП на Аль-Фараби: адвокат озвучил дату судебного заседания

Он выразил благодарность сотрудникам полиции ДП Алматы, которые занимались расследованием, и сообщил, что дело поступило в суд. «Досудебное расследование окончено, теперь дело за судом. Поручение главы МВД и президента исполнено в максимально быстрые сроки», — написал адвокат.
Чернов также назвал дату предварительного заседания. «Предварительное заседание назначено на 28 мая в 15:00 в СМУС Алматы», — написал он.
Напомним, ночью 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло страшное ДТП. В полиции сообщили, что автомобиль Zeekr выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mercedes. В результате водитель Mercedes и двое его пассажиров скончались на месте происшествия.
После резонансной аварии министр внутренних дел Ержан Саденов выступил с заявлением и сообщил, что ряд руководителей освобожден от занимаемых должностей. В Генпрокуратуре также заявили, что дело на постоянном контроле.
В начале апреля в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что водителя Zeekr, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, поместили в СИЗО. Около двух недель назад адвокат Олег Чернов сообщил, что расследование по делу о смертельном ДТП на Аль-Фараби завершено в Алматы.