Новосибирца отправили в колонию на 3,5 года за 16 граммов наркотиков

Доволенский районный суд приговорил 30-летнего местного жителя к лишению свободы на срок 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении и хранении наркотиков, сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил, что в ноябре 2025 года подсудимый собрал дикорастущую коноплю в селе Баклуши, после чего в домашних условиях изготовил из неё гашиш и гашишное масло общей массой более 16 граммов. Наркотики хранились для личного потребления.
Отягчающим обстоятельством стал рецидив: новое преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости за аналогичное деяние. В ходе разбирательства он полностью признал вину.