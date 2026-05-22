В Пермском крае осудят члена ОПГ за сбыт наркотиков

Члена организованной преступной группы (ОПГ) будут судить за сбыт наркотиков, сообщили в прокуратуре Пермского края.
По данным следствия, 37-летний пермяк выполнял функции наркокурьера в преступном сообществе. В 2025 году по заданию куратора он поехал в Березники, где попытался продать крупную партию запрещённых веществ, однако был арестован правоохранителями. Отмечается, что перед задержанием ему удалось сбыть часть наркотиков.
«Из незаконного оборота изъято более 108 грамм наркотических средств», — отметили в прокуратуре.
Мужчине было предъявлено обвинение за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение и направили материалы уголовного дела в Березниковский городской суд. По данным ведомства, мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
Напомним, два несовершеннолетних наркокурьера предстанут перед судом за сбыт и хранение запрещённых веществ.