Совладелец «Азбуки вкуса» Якубовский стал фигурантом более 100 уголовных дел

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В одном производстве с данным уголовным делом соединены более 100 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам хищений денежных средств граждан на территории различных субъектов Российской Федерации, хищений денежных средств кредитных организаций ПАО АТБ и ПАО М2М Private Bank и иных физических и юридических лиц, и хищений денежных средств и преднамеренного банкротства ПАО ПАО М2М Private Bank, а также уголовное дело, возбужденное 9 апреля 2025 г. в отношении Якубовского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в организованной преступной группе)", — сказано в одном из документов дела, с которым ознакомился ТАСС.
Как сообщалось ранее, по делу проходят также экс-глава компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор компании «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова. Первому из них предъявлено обвинение в создании ОПГ, остальным — в участии в организованной преступной группе. Все трое также обвиняются в особо крупной растрате. Следователи установили ущерб по делу в размере более 14 млрд рублей.
Это уже второе дело в отношении Якубовского и его сообщников. Ранее Мещанский суд признал их виновными в хищении более $126 млн у ряда зарубежных компаний. Он приговорил Якубовского к 8 годам колонии, Масловского — к 13,5 года, Безрукову — к 5 годам.
Якубовский в середине 1990-х занимал должность заместителя председателя правления Экспобанка, а позднее стал его основным совладельцем. С 2008 года он также был совладельцем холдинга, который контролировал розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года продал свою долю партнерам, а позднее продал свои активы в сети «Кофе хауз».