Женщина умерла от разрыва кишечника после удара ножом в Приморье

В городе Артём Приморского края заключен под стражу 42-летний местный житель. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Трагедия произошла 18 мая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
В квартире на улице Шишкина между мужчиной и его 35-летней сожительницей вспыхнула ссора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине не менее двух ударов в область живота. Повреждения оказались смертельными.
От ударов у потерпевшей произошел разрыв кишечника. Женщину срочно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Следователи завели уголовное дело. Прокуратура настояла на аресте подозреваемого. Суд поддержал позицию обвинения.
Теперь мужчина проведет в СИЗО ближайшие два года. Следствие продолжается. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города Артёма. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.