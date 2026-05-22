Частный дом сгорел в Кокшетау

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, сегодня утром в городе Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома. «На место происшествия оперативно были направлены силы и средства ДЧС. Пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ведомстве. Казахстанцам напомнили, что в случае пожара необходимо звонить по номерам 101 или 112.