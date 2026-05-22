Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при пожаре в садовом обществе в Красноярском крае

По предварительным данным, причина — короткое замыкание.

В садовом обществе в Канске при пожаре погибли два человека. Причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл в садовом обществе «Ласточка». Огонь охватил жилой дом, два садовых строения и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания — 200 квадратных метров.

В тушении участвовали 24 человека и 7 единиц техники. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности устанавливаются.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что в Дивногорске из-за детского костра на берегу матерям грозят штрафы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше