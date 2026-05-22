Два человека погибли при пожаре в садовом обществе в Красноярском крае

В садовом обществе в Канске при пожаре погибли два человека. Причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл в садовом обществе «Ласточка». Огонь охватил жилой дом, два садовых строения и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания — 200 квадратных метров.
В тушении участвовали 24 человека и 7 единиц техники. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности устанавливаются.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На месте работает следственно-оперативная группа.
