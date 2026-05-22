Жительница Владивостока купила фиктивный дом, чтобы украсть маткапитал

По версии следствия, обвиняемая нашла продавца, который согласился помочь. Они заключили мнимую сделку купли-продажи объекта недвижимости. При этом дом оказался непригодным для проживания. Женщина с липовыми документами отправилась в отделение Социального фонда. Там она написала заявление о распоряжении средствами. Сумма составила более 435 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники прокуратуры во время проверки. Материалы передали следователям.