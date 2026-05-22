В Челябинской области «Газель» и микроавтобус столкнулись лоб в лоб, один человек погиб

Смертельная авария произошла утром 22 мая на 1739-м километре трассы М-5 в Златоустовском округе. По данным регионального МЧС, лобовое столкновение грузопассажирской «Газели» и микроавтобуса Mercedes случилось в 06:25.

В результате ДТП один человек скончался на месте. Пятеро пострадавших доставлены в больницу Златоуста. Медики уточняют их состояние, все они находятся в сознании. В микроавтобусе ехали пять человек, в «Газели» — три. Все травмированные — взрослые.

Обстоятельства происшествия выясняются.

