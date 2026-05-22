Пенсионер из Подмосковья задержан полицией Хабаровска за продажу наркотиков

У него изъято 480 граммов синтетического вещества.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские за распространение наркотиков задержали 62-летнего жителя Московской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наркокурьер за день распространил 11 закладок с запрещенными веществами общим весом 380 граммов, упакованных в свертки и пакеты. В тот момент, когда он прятал наркотики в лесополосе в Железнодорожном районе, его задержали. Все ранее скрытые в тайниках закладки обнаружены и изъяты. В арендованной квартире задержанного также изъяты еще 100 граммов синтетического наркотика, которые хранились в холодильнике.

Как выяснилось, задержанный год работал на наркомагазин и получал оплату в криптовалюте, это его основной вид заработка. Ранее он отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

— Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ), за это преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

