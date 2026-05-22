Пенсионер из Подмосковья задержан полицией Хабаровска за продажу наркотиков

Наркокурьер за день распространил 11 закладок с запрещенными веществами общим весом 380 граммов, упакованных в свертки и пакеты. В тот момент, когда он прятал наркотики в лесополосе в Железнодорожном районе, его задержали. Все ранее скрытые в тайниках закладки обнаружены и изъяты. В арендованной квартире задержанного также изъяты еще 100 граммов синтетического наркотика, которые хранились в холодильнике.