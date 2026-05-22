Исповедь обманутой. Как вдова участника СВО отдала мошенникам более 20 млн рублей

Звонок от «сослуживца» погибшего мужа.
Оксана работает администратором в поликлинике в Куйбышеве. Ее муж погиб, отстаивая интересы России на СВО. За это вдове и ее детям положены выплаты, а также пенсии и региональные надбавки. На них и покусились мошенники.
«Первым был звонок от якобы сослуживца моего супруга. Он сказал, что украинцы накрыли контору, где нашли личное дело моего мужа. Прошло полгода с его смерти. Сослуживец сказал, что в память о муже моем хочет мне помочь. Он сказал, что украинцы будут терроризировать мою семью, что позже со мной свяжутся “службы безопасности”. Дал мне номер телефона, с которого будут звонить. Его задача была прощупать меня», — рассказала ТАСС женщина.
Спустя короткое время раздался новый звонок — мужчина представился следователем ФСБ и назвал имена детей Оксаны. «Мы разговаривали с ним по видео в мессенджере. Он был в форме. Документы никакие не предоставил. Запугивал тем, что на меня взят кредит и якобы эти деньги отправлены на Украину. Якобы я спонсирую их. Мысленно понимала, что я такого не делала, но страх присутствовал. Они запугивали меня давлением, повышенной интонацией. Говорили: “Быстро, давайте записывайте!” — продолжила собеседница ТАСС.
Мошенник убедил сибирячку никому не рассказывать о разговоре с ним. «Следователь» задавал наводящие вопросы, якобы чтобы убедиться, что Оксана не сотрудничает с Украиной, и передать ее следующему звену в преступной цепочке — «сотруднику службы Росфинмониторинга».
Три месяца контроля.
Мошенники «работали» с женщиной три месяца. Подставной сотрудник Росфинмониторинга следил за счетами Оксаны, рассказывал ей, что якобы были подозрительные попытки перевода денег. Поэтому пришлось отправить их в так называемый резерв Центробанка.
«Он убедил меня, что я не могу пользоваться деньгами. Они очень убедительны были. Деньги были на счету, но мысли не пришло в банк позвонить проверить. Я не знала, что бывают такие мошеннические схемы. Меня смутило, что они знали имена детей, назвали все мои кредиты, которые ранее брала, все карты. Такие данные я никому никогда не передавала», — подчеркнула Оксана.
Успокаивало женщину то, что злоумышленники не запрашивали кодов из СМС. Наоборот — просили замазывать их, если придут сообщения. «Я перед ними отчитывалась, любые сообщения, которые мне приходили, показывала. Они заставили меня купить второй телефон, так как мой старый “прослушивался”. Я должна была быть всегда на связи. Они выделили из моих же денег 30 тыс. рублей, я пошла и купила телефон, получив разрешение», — отметила Оксана.
«Под страхом я пошла в банк».
Оксана никому не говорила о связи со «следователем», даже родственникам. «Меня запугали “статьей о разглашении секретных данных”. Они [мошенники] хотели поймать того, кто от моего имени якобы отправил деньги на Украину. По их инструкции мне надо было перевести все деньги на “безопасный счет”, чтобы ими никто не воспользовался, чтобы они сохранились», — поделилась сибирячка.
Впереди было снятие первого миллиона рублей. Оксану напугали аудиосообщением, на котором была запись разговора предполагаемого злоумышленника и «сотрудника банка». В нем названный мошенником мужчина с использованием нецензурной лексики требовал, чтобы его собеседник «придумал что-то», чтобы Оксана не успела потратить деньги, перечисленные ей после смерти мужа.
«Под страхом я пошла в банк, чтобы через кассу снять миллион. Потом он [мошенник] сказал, что деньги надо внести на “безопасный счет”. По 500 тыс. рублей я внесла в двух разных банкоматах, но мне заблокировали карту. Тогда “сотрудник банка” дал мне “программу ЦБ РФ”, я установила ее на телефон. Там открывается карта и пин-код, я должна была приложить телефон к банкомату и ввести код», — рассказала собеседница ТАСС.
Вскоре начали звонить настоящие сотрудники банка, спрашивали, не находится ли она под влиянием мошенников. Злоумышленники оказались готовы и к этому — заставили женщину выучить легенду, что миллион был снят для ремонта в новой квартире.
Будто на поводке.
«Они каждую минуту мою расписывали: куда я должна идти, что должна делать, куда звонить, что говорить. Постоянно были на связи и не давали прийти в себя. “Сотрудник ФСБ” позвонил, сказал, что у него есть фотографии, как я вношу деньги через банкомат. Я учила придуманную историю. Чтобы в банке мне разблокировали карту, я рассказала сказку про инвестиции. Якобы живу в маленьком городке, мне нужно снять деньги, чтобы заработать, но об этом никто не должен знать — кругом же завистники», — отметила вдова участника СВО.
Вскоре мошенники убедили жительницу Новосибирской области, что в банке хотят украсть ее деньги. Поэтому необходимо было снять 17 млн рублей, перечисленные ей после смерти мужа.
«Они придумали, что за мной приедет инкассаторская машина — она и заберет деньги. Мне сказали место, где будет проходить передача денег. Изначально “сотрудник банка”, с которым мы находились на связи, попросил, чтобы я прогулялась с пустым рюкзаком туда, чтобы посмотреть, не следит ли кто за мной», — поделилась сибирячка.
Оксана выполнила все их требования. Шла, по ее признанию, будто на поводке — что ей говорили, то и делала. «Мне позвонил “следователь” и сказал, что скоро приедет “инкассатор”, но он будет в гражданке, а не в форме. Человека не описывал, спросил только, в чем буду я. “Инкассатор” скажет, что он от Николая Федоровича, это кодовая фраза. Когда мужчина подошел и протянул руку, я под страхом передала сумку с 17 млн рублей. В голову не пришло спросить документы у него», — вспомнила собеседница ТАСС.
Через некоторое время преступники выслали документ, что деньги якобы переданы в банк — они «в безопасности». Затем в дело вступила новая схема — в банке, до которого Оксана не могла добраться сама, взят кредит и его нужно погасить. Они дали ей прослушать запись разговора, где был слышен ее голос — созданный с помощью искусственного интеллекта. «Кибер-Оксана» якобы дала свое согласие сотруднику банка на оформление кредита.
Разыгранный спектакль.
«Там был такой момент, который невозможно сыграть. Связался со мной “следователь”. Мы были втроем на связи — я, “сотрудник банка” и он. И “следователь” отчитал “сотрудника банка” за то, что на меня оформили кредит. Он сказал, что есть какая-то система и у нее есть обновление каждую неделю в течение семи минут. И якобы за эти семь минут мошенники успели взять на меня кредит. Через 10 минут мне перезвонил “сотрудник банка”, сказал, какой у меня хороший следователь, он погасил кредит за меня. Получилось так, что я следователю должна осталась», — рассказала сибирячка.
После этого Оксане пришел документ из «налоговой», в котором говорилось, что она должна предоставить крупную сумму, чтобы сохранить деньги. Для этого пришлось занимать у семьи: 300 тыс. рублей у старшего сына, 150 тыс. рублей у мамы и 1 млн рублей у племянницы, копившей на квартиру.
«Историю для родственников придумали они сами. Якобы в Новосибирске покупаю квартиру, деньги лежат под проценты, я снимать их не могу, потеряю процент большой. Мошенники помогли мне оформить счет в другом банке, приезжал курьер и передал мне новую карту. На нее поступали деньги от родственников. Эти деньги тоже вносила на “безопасный счет” через программу на разных банкоматах», — поделилась жертва мошенников.
Квартира сыну.
Преступники нацелились и на выплаты, которые причитались детям Оксаны после гибели их отца.
«Мы [Оксана и ее семья] ими пользоваться не имели права. Придумали историю фиктивной покупки квартиры ребенку, через органы опеки согласовали все. Мошенники нашли мне “риелтора”. Они подготовили предварительный договор купли-продажи, якобы я покупаю сыну квартиру. Получив одобрение [мошенников], сняла деньги в банке и перевела с помощью той же программой мелкими суммами», — рассказала Оксана.
Далее женщина должна была встретиться с «сотрудником банка», который курировал ее, чтобы подписать необходимые документы и вернуть все деньги обратно. «Перед выездом со мной связался “следователь” и сказал, что на меня оформлена “заявка на кредит”. Якобы нам нужно продублировать заявку, чтобы перекрыть ее. Мы оформили документы, банк одобрил мне кредит в 2,6 млн рублей», — отметила Оксана.
Осознание.
Мошенники направили женщину в отель в Новосибирске, куда должен был прибыть «сотрудник банка» из Москвы. Получив последние миллионы, даже «следователь» перестал выходить на связь. Напоследок, как признается женщина, над ней поиздевались.
«Фейковый сотрудник банка сказал, что уже вылетает. Как прилетит в Новосибирск — обязательно купит новую sim-карту и свяжется, потому что с рабочим телефоном в поездки нельзя. Далее он рассказал, что в Новосибирске есть знаменитый окулист — он тоже помогал ловить преступников. Надо было поехать из отеля на квартиру к нему, там у нас будут брать интервью. А потом никто не приехал, никто со мной не связывался. По указанному адресу не было никакого окулиста. И пришло осознание, что меня обманули», — вспомнила Оксана.
Злоумышленников ищут. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сибирячка посоветовала больше читать новостей и постоянно узнавать про новые схемы мошенничеств, а также сразу обращаться в полицию при любом подозрении на обман. В завершение Оксана выразила надежду, что ее история в будущем поможет спасти доверчивых людей от киберпреступников.
Никита Минин.