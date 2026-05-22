Дрон ВСУ тяжело ранил мужчину в Шебекинском округе

Украинский беспилотник ночью атаковал автомобиль в Белгородской области. Инцидент произошел в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, сообщил региональный оперштаб.
По данным ведомства, в результате удара дрона тяжелые ранения получил мужчина. Сообщается, что пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки и множественными осколочными повреждениями лица, рук и ног бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.
Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.