Задержаны зачинщики массовой драки в центре Волгограда

В Волгограде задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет, которые спровоцировали массовую драку на проспекте Ленина.

В Волгограде задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет, которые спровоцировали массовую драку на проспекте Ленина. Как сообщили в полиции, происшествие попало на камеру видеонаблюдения, что позволило быстро установить виновников драки и привлечь их к ответственности.

Известно о задержании двоих юношей, один из которых ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и находится на профилактическом учете. Молодые люди пояснили, что у них возникла словесная перепалка, которую они решили разрешить с помощью кулаков. Драка произошла вблизи дома № 10 по проспекту Ленина 19 мая.

Несовершеннолетнего участника потасовки привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах). К ответственности привлечены и законные представители несовершеннолетнего.

Второй участник конфликта привлечен к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 6.10) и ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

