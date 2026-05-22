Вышел с работы на стройке: 25-летний мужчина загадочно пропал в Алматы

В Алматы ищут пропавшего 25-летнего мужчину. Сообщается, что в последний раз его видели 19 мая, выходящим с работы на стройке, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Ориентировка на 25-летнего мужчину, пропавшего в Алматы, была опубликована волонтерами LIDER.KZ в Instagram. В публикации говорится, что в южной столице пропал Егизбай Ерзат Шалқарұлы, родившийся 18 декабря 2000 года.

«Обстоятельства: 19 мая около 14:30 вышел с работы по адресу Жетысуский район, улица Райымбека, стройка возле дома 147Б», — сообщили волонтеры.

Пропавший имеет приметы: рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в черную кепку, коричневый жилет, коричневую кофту, черные брюки, черные кроссовки.

Владеющих информацией о местонахождении без вести пропавшего попросили связаться с волонтерами по номерам +7 701 375 92 91, +7 705 105 31 31, либо обратиться в полицию через пульт 102.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, по факту пропажи проводится расследование.

«По данному факту управлением полиции Жетысуского района заведено розыскное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего и его возвращение домой», — уточнили в полиции.