В Бодайбо подростки устроили пожар площадью 800 кв. метров

IrkutskMedia, 22 мая. Накануне днем, 21 мая, в садоводстве «Заря» города Бодайбо был зарегистрирован пал сухой растительности. Огонь быстро распространился на площади 800 кв. метров, создав угрозу перехода на населенный пункт. Возгорание ликвидировали четыре огнеборца и две единицы техники ведомства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев дознаватели МЧС России установили, что трое подростков 13−14 лет собрали в кучу сухую траву и мусор и подожгли их найденной зажигалкой. Пламя перекинулось на сухостой и моментально начало распространяться в разные стороны.
На одном из участков загорелись деревянный забор и сарай. Ребята, осознав произошедшее, испугались и убежали.
В настоящее время по факту пожара сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам проводят проверку в порядке ст. 144 УПК РФ. После ее завершения материалы передадут в подразделение территориального звена МВД России по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на учет и привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Напомним, в посёлке Мамакан на улице Строительной в Бодайбинском районе 19 мая зафиксировали крупный ландшафтный пожар. Пламенем оказалось охвачено 500 кв. метров.