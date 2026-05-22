Сообщница Екатерины Тарховой отказалась признать вину

В областном суде 22 мая продолжится слушание громкого деле об убийстве экс-мэра Самары и его супруги и расхищении их имущества. Новые подробности преступления были озвучены в обвинительном заключении, зачитанном на первом заседании 21 мая.
На скамье подсудимых оказалась не только внучка градоначальника Екатерина, но и одна из предполагаемых сообщниц — Таисия Киселёва. 79-летняя женщина приходится матерью Светлане Метревели, которую следствие называет организатором и главой преступной группы. Также пенсионерка является тёткой Дмитрия Метревели, вместе с которым Екатерина убивала своих родственников, а затем изуверским образом заметала следы. Оба Метревели не пойманы, они находятся в международном розыске.
Роль Таисии Киселёвой в убийстве — косвенная. Ей вменяется в вину два эпизода большого дела. Тарховых сначала пытались не убить, а лишить рассудка при помощи сильнодействующего вещества, а затем подсунуть на подпись документы на распоряжение их имуществом. Препарат, по версии следствия, привезла из-за границы и передала Екатерине Тарховой именно Киселёва. Впрочем, о планах преступной группы она тогда ещё не знала, сказано в обвинительном заключении.
Также в январе 2025 года Киселёва сыграла роль жены Виктора Тархова — Натальи. Ужас в том, что к тому времени та была уже мертва. Подельники продавали автомобиль жены экс-мэра по поддельной доверенности. В какой-то момент покупатель, который ныне является одним из потерпевших, засомневался. Ведь с хозяйкой машины ему встретиться не давали. Тогда Екатерина Тархова и Светлана Метревели инициировали телефонный разговор клиента с «Натальей Тарховой». Её изобразила в трубке Киселёва. Следствие уверено, что в тот момент она уже знала о преступлении.
Впрочем, сама Таисия Киселёва на первом заседании вину не признала и от дачи показаний отказалась. А вот Екатерина Тархова признала убийство деда и бабушки в полном объёме, но отрицает свою роль в надругательстве над телами и ещё в ряде эпизодов, связанных с присвоением имущества погибших.