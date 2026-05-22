Сообщница Екатерины Тарховой отказалась признать вину

Также в январе 2025 года Киселёва сыграла роль жены Виктора Тархова — Натальи. Ужас в том, что к тому времени та была уже мертва. Подельники продавали автомобиль жены экс-мэра по поддельной доверенности. В какой-то момент покупатель, который ныне является одним из потерпевших, засомневался. Ведь с хозяйкой машины ему встретиться не давали. Тогда Екатерина Тархова и Светлана Метревели инициировали телефонный разговор клиента с «Натальей Тарховой». Её изобразила в трубке Киселёва. Следствие уверено, что в тот момент она уже знала о преступлении.