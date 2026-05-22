Силы ПВО сбили 217 украинских дронов над регионами России за ночь

Минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Средства противовоздушной обороны сработали оперативно и результативно, уничтожив 217 дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены над огромным количеством регионов. В списке значатся Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Московский регион и Санкт-Петербург.
Стоит отметить, что это уже вторая крупная волна атак за последнее время. Накануне российские средства ПВО также показали высокую эффективность, уничтожив 101 украинский дрон. В военном ведомстве пояснили, что те атаки были зафиксированы в промежуток с 15:00 до 20:00 по московскому времени.