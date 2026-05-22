Беспилотники были уничтожены над Нижегородской областью ночью 22 мая

217 БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО прошедшей ночью над разными регионами России, включая Нижегородскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.
В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полеты.
